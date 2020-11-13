Сьогодні на Донбасі зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню окупантами.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.
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"Упродовж поточної доби, 13 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поруч населеного пункту Кам’янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а неподалік Водяного - автоматичний станковий гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.
Крім того, поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. "Аби зберегти життя та здоров’я українських захисників, Об’єднані сили надали адекватну відповідь. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації та її найманців припинилися", - повідомили у ООС.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Також у ООС нагадали, що у районі проведення операції виконують завдання і інші складові сил оборони. Так, саперами Державної служби України з надзвичайних ситуацій було розміновано майже 6 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети.
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