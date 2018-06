У США лопнули ще чотири банки

П`ятниця, 13 лютого, ознаменувалася в США крахом чергових чотирьох банків, довівши загальне число банків, що лопнули з початку нинішнього року, до 13-ти.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними Федеральної корпорації зі страхування депозитів, у п`ятницю за фінансовими показниками припинили існування Sherman County Bank у штаті Небраска, Riverside Bank of the Gulf Coast у Флориді, Corn Belt Bank and Trust Company в Ілінойсі і Pinnacle Bank у штаті Орегон.

Розмір страхування депозитів обійдеться Федеральній корпорації в суму 341,6 млн. доларів. Аналітики стривожені темпами банкрутства фінансових установ у США. Якщо навіть щотижня закриватиметься по одному банку, то чисельність таких банків за підсумками нинішнього року вдвічі перевищить сумний показник 2008 року, коли припинили своє існування 25 банків.

Адміністрація Барака ОБАМИ обіцяє ухвалити пакет антикризових заходів з підтримки банківської системи США, яка стала детонатором депресії американської економіки і глобальної кризи, що супроводжується різкими темпами уповільнення темпів зростання світового валового продукту. Проте поки Уолл-стріт знаходить план викупу знецінених активів, що обговорюється, недостатньо ясно визначеним.