Барак Обама випустить книгу для дітей

Президент США Барак ОБАМА уклав контракт на півмільйона доларів на видання дитячої книги з видавничою корпорацією Crown Publishing Group. Як передає NEWSru, стало відомо, що угоду було укладено за 5 днів до того, як Б.ОБАМА зайняв пост президента.

Цю інформацію було оприлюднено після подання декларації про фінансові операції, яку помічники президента підготували для Сенату.

За словами аналітиків, зараз не існує жодних правил, які могли б заборонити такого роду угоди новообраному президенту США або президенту, який уже офіційно вступив на посаду.

Як сказано у фінансовій декларації, Б.ОБАМА уклав угоду на видання книги 15 січня 2009 року - за 5 днів до інавгурації. Як стало відомо, проект буде скороченим і адаптованим для дітей варіантом написаної 1995 року книги мемуарів, що стала бестселером, - "Мрії мого батька" (Dreams from My Father:A Story of Race and Inheritance).

Нагадаємо, що Б.ОБАМА є автором ще однієї книги – 2006 року він випустив книгу: "Сміливість надії" (The Audacity of Норe: Thoughts on Reclaiming the American Dream).