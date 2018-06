Сенату США забракло 4 голоси, щоб легалізувати геїв в армії

Сенат США заблокував законопроект, що відміняє правило, згідно з яким геї і лесбіянки, які служать в американській армії, повинні мовчати про свою сексуальну орієнтацію (закон відомий як "don`t ask, don`t tell"). Як повідомляє Associated Press, під час голосування, що пройшло у вівторок, 21 вересня, за скасування правила висловилися 56 сенаторів, а необхідні було 60 голосів. "Проти" проголосували 43 сенатори.

Наголошується, що підтримати відміну правила "не питай, не кажи" відмовилися не тільки представники Республіканської партії, як очікувалося, а й кілька сенаторів-демократів.

Результати голосування дозволяють у майбутньому винести це питання на новий розгляд. Проте захисники прав секс-меншин побоюються, що після виборів до Конгресу, намічених на листопад 2010 року, Демократична партія втратить частину місць у Сенаті, и тоді досягти скасування правила "не питай, не кажи" буде ще складніше.

Правило, за яким геї та лесбіянки, які служать в армії США, не повинні обговорювати свою сексуальну орієнтацію ("don`t tell"), а командири не повинні ставити запитань на цю тему ("don`t ask"), діє з 1993 року. Борці за права сексуальних меншин прагнуть відміни цього правила, вважаючи його дискримінаційним.

Ініціатива про ухвалення законопроекту, що відміняє правило, виходила від адміністрації Барака Обами.