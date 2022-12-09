Невдовзі оновлені графіки будуть запроваджені в Одеській та Дніпропетровській областях.

ДТЕК запровадив "кольорові" графіки відключень світла. Спершу це торкнеться киян. Вже відомо, що нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії вже запровадили у столиці.

Прес-служба компанії ДТЕК повідомляє у Telegram, що скоро оновлені графіки будуть запроваджені в Одеській та Дніпропетровській областях.

"Від сьогодні у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - сказано у повідомленні.

Відео дня

Графіки складаються з трьох категорій:

білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована;

сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла;

світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

У компанії попросили громадян, адрес яких немає в переліку, повідомляти через сайт, на сторінці у Facebook або в кол-центр.

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня російські окупанти здійснили вісім масованих ракетних атак на енергетичні об’єкти України. Відомо, що внаслідок ракетних ударів РФ в Україні було "значно пошкоджено" близько 50% енергетичної інфраструктури. Ще частина - "повністю зруйнована", повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков.

Сьогодні, 9 грудня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці цієї зими будуть постійно жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Зараз ситуація в енергосистемі контрольована, але зберігається значний дефіцит потужностей.

Вас також можуть зацікавити новини: