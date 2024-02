Сиквел супергеройського екшену загляне на комп'ютери цієї осені.

На початку 2024 в мережу "злили" неофіційний ПК-порт Spider-Man 2, створений на основі тестового білда, який вже можна пройти від початку до кінця. Команда моддерів, що стоїть за цим проєктом, опублікувала системні вимоги до неофіційного порту.

Як стало відомо, щоб пограти в Spider-Man 2 на ПК, потрібна досить потужна конфігурація. Для 720p/30 fps знадобиться комп'ютер з Intel Core i7 8700K, 16 ГБ оперативної пам'яті і GeForce GTX 1650. А для комфортної гри в 1440p вже буде потрібен RTX 4070.

Мінімальні вимоги (30 FPS, 720p)

Процесор – Intel Core i7 8700K або AMD Ryzen 5 2600X;

Відеокарта – Nvidia GeForce GTX 1650 Super або AMD Radeon RX 5500;

Оперативна пам'ять – 16 ГБ.

Рекомендовані (45-60 FPS, 1080p)

Процесор – Intel Core i5 10400f або AMD Ryzen 5 3600X ;

Відеокарта – Nvidia GeForce RTX 2070 OC або AMD Radeon RX 6600 XT;

Оперативна пам'ять – 16 ГБ.

Оптимальні (45-60 FPS, 1440p)

Процесор – Intel Core i5 12700f або AMD Ryzen 7 5700X;

Відеокарта – Nvidia GeForce RTX 4070 або AMD Radeon RX 6800 XT;

Оперативна пам'ять – 32 ГБ.

У офіційній ПК-версії Spider-Man 2, яка, як очікується, вийде цієї осені, системні вимоги можуть відрізнятися, але навряд чи суттєво. Теоретично офіційний порт для ПК повинен працювати краще завдяки технологіям масштабування роздільної здатності, включаючи Nvidia DLSS та AMD FSR.

Нагадаємо, у кінці 2023 року в мережі з'явилися внутрішні документи студії Insomniac Games, з яких ми дізналися, що порт Spider-Man 2 дійсно існує, а його розробка нібито має стати найдорожчою в історії студії.

Окрім Spider-Man 2 до кінця 2024 року на комп'ютери перенесуть The Last Of Us 2, God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West та інші популярні Sony-ексклюзиви. Також видавець обговорює можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

