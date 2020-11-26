Епідеміолог пояснює швидке інфікування у закритих приміщеннях природою COVID-19.

COVID-19 стрімко поширюється у великих колективах, зокрема – офісах, школах і дитячих садочках.

Про це в інтерв’ю Обозреватель розповіла епідеміолог Світлана Доан.

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Офіси типу «open space», коли всі співробітники перебувають в одній кімнаті, є одним із найбільш ризикованих місць передачі вірусу.

Епідеміолог пояснює це природою COVID-19.

«Тому що крапельний механізм передачі – геометрична прогресія, коли одна людина інфікує трьох-чотирьох, а у скупченнях це ще більше», – пояснила Доан.

Водночас у транспорті інфікуватися важче, бо пасажири не перебувають разом весь день.

«Вони заходять-виходять, у транспорті відчиняються двері, завдяки чому з’являється відповідна вентиляція. Навіть у переходах метро, де дме вітер, концентрація подразника не така вже й велика», – зауважила епідеміолог.

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Автор: УНІАН