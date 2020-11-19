Також другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків - 257 осіб за добу. Днем раніше померли 256 пацієнтів з коронавірусом.

За останню добу в Україні зафіксували значний приріст нових випадків інфікування коронавірусом. Так, станом на 19 листопада заразились ще 13357 людей. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, за добу зафіксовано 257 летальних випадків, 7400 пацієнтів одужали, а госпіталізували 1531 людину.

Таким чином, в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19. Попереднє найбільше значення було встановлено 14 листопада, тоді захворіло 12 524 людини.

Також другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 256 пацієнтів з коронавірусом.

З початку пандемії в країні підтвердили 583510 випадків зараження коронавірусом, 266479 одужань та 10369 смертей.

За вчора здійснено 65402 тестування, зокрема методом ПЛР - 40 585, методом ІФА - 24 817. Загалом зробили 4 062 868 ПЛР-тестувань.

У Києві найбільший приріст випадків за добу - 1348. Також складна ситуація в Дніпропетровській (+1128), Київській (+786), Запорізькій (+748) та Черкаській (+726) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тим часом у світі за добу діагностували майже 600 тисяч хворих на COVID-19. За кількістю нових випадків найскладніша ситуація в Італії, Франції, Великобританії, Польщі і Україні, яка займає 7-е місце.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко