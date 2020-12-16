З 8 по 24 січня в Україні посилять карантин.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов впевнений, що статистика захворюваності на коронавірус нині лякає, однак зауважив, що кількість виписаних пацієнтів переважає над кількістю нових госпіталізованих.

Про це він повідомив на брифінгу 16 грудня.

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Глава МОЗ нагадав про збільшення ліжок з підведеним киснем, бо «готуються до різного розвитку подій COVID-19».

Також Степанов попросив громадян й надалі дотримуватися правил карантину й уникати на Новий рік та Різдво масових скупчень людей.

«Скажу відверто: ми з великою тривогою зараз дивимося на всі наші святкові дні, щоб у нас не сталося після них спалаху», – заявив міністр.

З 8 по 24 січня в Україні посилять карантин. Під обмеження потраплять ресторани, кафе, кіно, концерти та спортзали.

Масові заходи у цей період відбуватимуться без глядачів.

Локдаун введуть після Нового року та православного Різдва з урахуванням заробітків малого бізнесу у «найприбутковіший» місяць. Водночас раніше глава МОЗ Степанов пояснив, що українці все одно не дотрималися б жорстких обмежень під час свят.

Крім того, до кінця зими в країні діятиме карантин «помаранчевої» зони.

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Автор: Яна Ставська