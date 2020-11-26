Міністр підкреслив, що алгоритм виклику саме екстреної швидкої допомоги не змінюється і здійснюється лише за номером "103".

Відсьогодні безпосередньо через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії COVID-19 можна буде викликати мобільні бригади для проведення тесту на коронавірус.

Читайте такожУкраїнські банки прийматимуть паспорт у смартфоніЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.

"Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, але вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, вам треба телефонувати на цей контакт-центр і викликати мобільну бригаду, яка приїде і візьме мазок для того, щоб зробити тест", - сказав Степанов.

Він пояснив, що мобільна бригада бере тест на коронавірус, тобто алгоритм виклику саме екстреної швидкої допомоги не змінюється і здійснюється лише за номером "103".

Як повідомляв УНІАН, контакт-центр МОЗ з протидії COVID-19, до якого може зателефонувати кожен громадянин і отримати відповідну інформацію, почав свою роботу 2 листопада.

Номер телефона безкоштовний - 0800-60-20-19. Він працює цілодобово.

Коронавірус в Україні та світі

Станом на 26 листопада в Україні виявили 15 тис. 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, померли 225 осіб. Госпіталізували 1 тис. 955 осіб.

В уряді та Офісі президента розглядають два варіанти запровадження локдауну в період новорічних свят через поширення захворюваності на COVID-19.

Станом на 26 листопада у світі на COVID-19 захворіли вже понад 60,7 млн людей. Зафіксовано 1 млн 427 тис. 119 летальний випадок, одужали 42 млн 045 тис. 476 осіб.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в США (12 млн 777 тис. 754), Індії (9 млн 266 тис. 705), Бразилії (6 млн 166 тис. 606), Франції (2 млн 221 тис. 874), Росії (2 млн 144 тис. 229), Іспанії (1 млн 605 тис. 066), Великій Британії (1 млн 560 тис. 872).

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Автор: Леся Лещенко