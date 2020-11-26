Контакт-центр МОЗ з протидії COVID-19 почав свою роботу 2 листопада / ілюстрація REUTERS

Відсьогодні безпосередньо через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії COVID-19 можна буде викликати мобільні бригади для проведення тесту на коронавірус.

Читайте такожУкраїнські банки прийматимуть паспорт у смартфоніЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.

"Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, але вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, вам треба телефонувати на цей контакт-центр і викликати мобільну бригаду, яка приїде і візьме мазок для того, щоб зробити тест", - сказав Степанов.

Він пояснив, що мобільна бригада бере тест на коронавірус, тобто алгоритм виклику саме екстреної швидкої допомоги не змінюється і здійснюється лише за номером "103".

Як повідомляв УНІАН, контакт-центр МОЗ з протидії COVID-19, до якого може зателефонувати кожен громадянин і отримати відповідну інформацію, почав свою роботу 2 листопада.

Номер телефона безкоштовний - 0800-60-20-19. Він працює цілодобово.

Коронавірус в Україні та світі 

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Автор: Леся Лещенко