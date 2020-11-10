Інфекціоністка констатувала неприємну «суїцидальну» тенденцію серед хворих.

З початку осені в Україні помітно погіршився перебіг COVID-19.

Про це в інтерв’ю Гордон повідомила заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська.

За її словами, з вересня змінився спектр тяжких пацієнтів.

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«У нас зараз усе більше людей до 50-60 років дуже тяжких. А люди похилого віку можуть спокійно одужати. Не обов’язково усі літні люди повинні помирати. Перебіг хвороби став довшим, затягується температурний період і лихоманка. Ми виписуємо хворих зі стаціонару як належить: витримуємо всі терміни, тримаємо їх кілька днів без жарознижувальних, щоб виписати. Вони приїжджають додому – і починаються повторні хвилі лихоманки під 39. Ми вимушені знову госпіталізувати», – розповіла жінка.

Голубовська зауважила, що побільшало випадків, коли пацієнти задумуються про самогубство через вплив вірусу на нервову систему.

«Це, найімовірніше, пов’язано з гіпоксією. Ще можуть додавати деякі лікувальні препарати. У деяких людей вони викликають навіть щось схоже на психози. Через це дуже важко. Тому доводиться персоніфікувати лікування і дивитися, кому яке лікування більше підійде. Наша тактика залежить від характеру хворого, від його темпераменту», – заявила лікарка.

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Автор: Яна Ставська