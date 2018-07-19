США відреагували на інформацію про отримання спецслужбами РФ досьє на інспекторів СММ ОБСЄ

ЗМІ повідомили, що ФСБ отримала інформацію про особисті дані представників місії, і зокрема про сімейний стан або про стан здоров'я.

США стурбовані повідомленнями про ймовірне втручання спецслужб Росії у роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан, передає Радіо Свобода.

«Сполучені штати поділяють вашу стурбованість останніми повідомленнями в пресі про те, що російська розвідка отримала важливу інформацію про вашу місію. Ми закликаємо вас повністю розслідувати такі твердження та вживати всіх необхідних заходів для захисту місії від будь-яких зовнішніх спроб поставити під сумнів її об’єктивність», – заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, ARD magazine у програмі Fakt оприлюднило результати журналістського розслідування, автори якого стверджують, що співробітник СММ нібито злив ФСБ РФ секретні дані про місію та її працівників, а також, що ФСБ стежила за співробітниками місії.

Як стверджується, ФСБ отримала інформацію про особисті дані представників місії, і зокрема про сімейний стан або про стан здоров'я. У документах також йдеться про особисті звички та вподобання, в тому числі деталі про жінок, які їм подобаються, про схильність до алкоголю та про фінансовий стан.

Відповідно до результатів розслідування, документи могли бути передані російським агентам одним з співробітників місії.

Своєю чергою у місії ОБСЄ підтвердили, що їм відомо про репортаж програми Fakt, що вийшов у вівторок, 17 липня. В СММ наголосили, що мають намір ретельно вивчити всі заяви у відповідності до встановлених процедур.