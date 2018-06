ОВК у Чернігові розпочала засідання, дільниці привезли перші протоколи

Про це у Facebook повідомив користувач Олег Слизько.

"ОВК №205 розпочала засідання! Дільниці привезли перші протоколи", - написав він.

Your browser does not support iframes.

Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох з чотирьох екзит-полів, на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

За даними екзит-полу громадської організації "Доброчин", на минулих в неділю довиборах у парламент по 205 округу 22,8% голосів набрав кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП" Геннадій Корбан.

Читайте також"Опора" зафіксувала 52 порушення на виборах у Чернігові

На другому місці – з 14,6% голосів – перебуває кандидат у народні депутати України від партії "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко.

Згідно з даними екзит-полу, результати якого опублікувало ГО “Всеукраїнська Люстрація”, Генадій Корбан («Українське об’єднання патріотів - Укроп») набрав 18%, Андрій Міщенко (ВО «Свобода») – 18%, Сергій Березенко («Блок Петра Порошенко «Солідарність») – 16%.

Відповідно до екзит-полу New Image Marketing Group за Корбана проголосувало 33% виборців, Сергій Березенко набрав 23%, Ігор Андрійченко - 8%, Микола Звєрєв - 7%, Володимир Зуб - 7%, Андрій Міщенко - 6%.

У свою чергу, Комітет виборців України замовив дослідження київській соціологічній групі «Соціс».

Результати екзит-полу від компанії "Соціс" станом на 20:00 - Березенко набирає 31,4%, а Корбан - 17,1%.