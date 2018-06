Опубліковано відео, на якому Клімкін потиснув руку Чуркіну після засідання РБ ООН

На YouTube розміщено відео, де міністр закордонних справ України Павло Клімкін 13 грудня по закінченню засідання Ради Безпеки ООН потиснув руку постійному представнику Росії в ООН Віталію Чуркіну.

"Дипломатичний етикет до такого не зобов'язує, тим більше що за офіційними заявами саме РФ веде агресивні дії проти України на Донбасі. Представник Литви, який стоїть праворуч від Клімкіна (повний чоловік праворуч від Клімкіна) цього не став робити", - повідомляється в підписі до відео.

Як повідомляє Обозреватель, за словами директора Center for EasternEuropean perspectives in Washington D. C. Миколи Воробйова, даний інцидент було «дипломатичним проколом» Клімкіна.

Як повідомляв УНІАН, постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради Безпеки ООН у п'ятницю, 12 грудня, поставив під сумнів легітимність української влади через її нібито прихильність "ідеології екстремізму, неонацизму та агресивного націоналізму". Крім цього, Чуркіну не сподобалася можлива ідея назвати новий український літак Ан-178 на честь Степана Бандери. Дипломат заявив, що шокований такою ідеєю і запитав, "чи будуть на ньому малювати свастику?".