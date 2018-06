Україна закликає створити нову систему безпеки в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на 7-му Київському безпековому форумі «Безпека на лінії розриву» (“On the Fault Line: to be Secure In - Between”) сьогодні в Києві.

"Ми зробили все, що ми могли зробити станом на сьогоднішній день, щоб мати можливість зупинити військову агресію. Проте, ми звертаємося до наших західних партнерів - нам потрібна модернізація, технічна та інша допомога для формування українських Збройних Сил, як тих сил, які можуть захистити і Україну, і Європу. Адже питання по Криму - це не питання двосторонніх відносин, це питання підриву глобальної безпеки", - сказав він.

"Ми звертаємося до наших міжнародних партнерів з тим, щоб сісти за стіл переговорів і напрацювати нову систему безпеки для Європи, яка буде не просто письмовим зобов'язанням", - сказав він.

На його думку, міжнародне співтовариство повинно знайти відповідь агресору, "який вважає, що, завдяки, в тому числі, і ядерній зброї, і значної кількості армії, можна переглядати кордони, захоплювати країни і, фактично, переглядати результати Другої світової війни".

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошених кримських властей, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Крім того, Росія стягнула тисячі військ на кордон з Україною, її агенти продовжують дестабілізувати ситуацію в наших регіонах, провокуючи сепаратизм.