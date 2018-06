Майже 80 міжнародних експертів шукають рештки жертв у зоні падіння рейсу MH17

Про це повідомляє Твіттер Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.

"Спостерігачі СММ (8) прибули на місце аварії #MH17 з 70-ма експертами плюс пошукові собаки. Попереду довгий день інтенсивної роботи з повернення решток жертв", - сказано в повідомленні.

Учора віце-прем’єр-міністр України, голова Держкомісії з розслідування причин катастрофи Boeing Володимир Гройсман повідомив, що понад 100 міжнародних експертів дісталися місця катастрофи Boeing.

SMM monitors (8) have arrived at #MH17 site w/70 experts + detector dogs. Long day ahead intensive work focused on recovery victim remains