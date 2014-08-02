Майже 80 міжнародних експертів шукають рештки жертв у зоні падіння рейсу MH17

13:02, 02 серпня 2014
Політика
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Вісім спостерігачів ОБСЄ та сімдесят експертів з пошуковими собаками прибули на місце падіння малайзійського Боїнга 777.

REUTERS

Про це повідомляє Твіттер Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.

"Спостерігачі СММ (8) прибули на місце аварії #MH17 з 70-ма експертами плюс пошукові собаки. Попереду довгий день інтенсивної роботи з повернення решток жертв", - сказано в повідомленні.

Учора віце-прем’єр-міністр України, голова Держкомісії з розслідування причин катастрофи Boeing Володимир Гройсман повідомив, що понад 100 міжнародних експертів дісталися місця катастрофи Boeing.

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