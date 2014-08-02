Майже 80 міжнародних експертів шукають рештки жертв у зоні падіння рейсу MH17
13:02, 02 серпня 2014Політика
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Вісім спостерігачів ОБСЄ та сімдесят експертів з пошуковими собаками прибули на місце падіння малайзійського Боїнга 777.
REUTERS
Про це повідомляє Твіттер Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.
"Спостерігачі СММ (8) прибули на місце аварії #MH17 з 70-ма експертами плюс пошукові собаки. Попереду довгий день інтенсивної роботи з повернення решток жертв", - сказано в повідомленні.
Учора віце-прем’єр-міністр України, голова Держкомісії з розслідування причин катастрофи Boeing Володимир Гройсман повідомив, що понад 100 міжнародних експертів дісталися місця катастрофи Boeing.
SMM monitors (8) have arrived at #MH17 site w/70 experts + detector dogs. Long day ahead intensive work focused on recovery victim remains
— СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) August 2, 2014
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