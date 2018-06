Перед конференцією Порошенка біля «Мистецького арсеналу» затримали активісток Femen

Затриманих дівчат доставили в Печерський райвідділ поліції.

Незадовго до початку прес-конференції президента України Петра Порошенка правоохоронці затримали на вулиці Лаврській двох активісток руху Femen.

Читайте такожОбчислену після роздягання жінок в суді Києва активістку Femen відпустили (відео)Як повідомляє «Країна», прес-конференція президента повинна відбутися в культурному центрі "Мистецький арсенал" на вулиці Лаврській.

Перед початком конференції під «Арсеналом», крім журналістів, зібралися люди з плакатами "Poroshenko is not my president", "Порошенко -злодій", "Імпічмент" та іншими. Серед журналістів перебували і учасниці Femen.

Відзначається, що затриманих дівчат (Анну і Софію), доставили в Печерський райвідділ поліції.

Нагадаємо, 21 лютого правоохоронці затримали активістку Femen, яка намагалася потрапити на засідання Оболонського райсуду Києва, де проводився відеодопит Порошенка.

Зазначимо, що заходи з охорони Оболонського районного суду Києва проходили в декілька незвичній формі: крім традиційного прохання для всіх відвідувачів суду показати вміст сумок, рюкзаків і т. д. жінок, зокрема журналісток, жінки-поліцейські просили розстебнути два верхніх ґудзики верхнього одягу.