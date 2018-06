У Києві під проливним дощем розпочався концерт Сера Пола Маккартні. Британський співак привітав своїх відданих фанатів, яких на Майдані Незалежності зібралося кільканадцять тисяч майже бездоганною українською "Привіт, друзі!". Перша композиція, яка прозвучала - "Baby, you can drive my car".