Представник омбудсмена виявив певні проблеми у Миколаївському гарнізоні та на полігоні "Широкий Лан"

Як повідомила прес-служба уповноваженого ВР України з прав людини, представник офісу омбудсмана відзначив наполегливу та старанну роботу командування 36 бригади ВМС ЗС України, підрозділи якої у 2014 році вийшли з окупованого Криму, та особового складу щодо приведення військового містечка, яке свого часу було вивільнено і прийшло в занедбаний та непридатний стан, до належних умов життєдіяльності та виконання визначених завдань.

Водночас було виявлено окремі проблемні питання, які викликають занепокоєння та потребують вирішення по суті.

Так, капітальний ремонт будівель та приміщень 36 бригади, який здійснювався підрядними організаціями на замовлення Міністерства оборони України, до цього часу не закінчений та має ознаки низької якості (відсутність або низька якість водостоків, вентиляції, гідроізоляції, інженерних мереж тощо). За таких умов під загрозою опинилась підготовка до опалюваного сезону. Командуванням бригади «відремонтовані будівлі» в експлуатацію не прийняті.

Ремонт казарми № 4, їдальні, медичної роти, лазне-прального комплексу, спортивної зали, парку військової техніки триває до цього часу.

Наявний казармений фонд не дозволяє розмістити особовий склад бригади відповідно до штатної чисельності. Компенсація за піднайом (найом) житлового приміщення офіцерам виплачується вчасно, але існує гостра потреба у будівництві гуртожитку для розміщення військовослужбовців за контрактом, офіцерів та членів їхніх сімей.

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Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується своєчасно та в повному обсязі. Водночас, заборгованість з виплати військовослужбовцям підйомної допомоги у разі переміщення по службі становить близько 1,8 млн грн.

Представник секретаріату уповноваженого також відзначив, що стаціонарне військове містечко загальновійськового полігону «Широкий Лан» перебуває в задовільному стані. Організована злагоджена робота щодо підготовки до опалюваного сезону та зими.

Речове, продовольче, лазнево-пральне, медичне забезпечення військовослужбовців на полігоні здійснюється відповідно до встановлених норм. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується своєчасно і в повному обсязі. Однак існує заборгованість перед 25 військовослужбовцями з грошової допомоги на оздоровлення на загальну суму 106,5 тис. грн.

На території полігону розташовані два наметові містечка, які обладнані дорогами та доріжками зі щебеню, зовнішнім освітленням та освітленням в наметах, протипожежним обладнанням та контейнерами для зберігання зброї, польовими умивальниками, душами та туалетами. В наметах встановлені дощата підлога, ліжка, пічки чавунні для обігріву, зроблено водовідводи.

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Представник секретаріату уповноваженого відмітив покращення облаштування наметових містечок порівняно з зимою-весною поточного року.

Під час моніторингу встановлено, що намети 2014-2015 років виготовлення мають низьку якість, під час дощу протікають через матеріал та по швах.

За результатами моніторингового візиту, який відбувся 4-5 жовтня, будуть підготовлені відповідні акти реагування уповноваженого з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Степан Полторак у квітні 2015 року відвідав 235-й загальновійськовий полігон "Широкий Лан" у Миколаївській області та жахнувся від умов та їжі, якою годували солдатів в місцевій їдальні.

Тоді ж почалося відновлення приміщення їдальні. За кілька місяців прес-служба Міноборони повідомила про початок ремонту. А між тим, бійці, які перебували на території полігону, харчувалися на базі розгорнутого польового пункту харчування.

В червні Полторак наказав притягнути до дисциплінарної відповідальності винних у зриві термінів робіт з капітального ремонту, переобладнання та введення в експлуатацію їдальні на полігоні "Широкий Лан".