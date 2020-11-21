Карантин вихідного дня був введений урядом 14 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що у перші суботу й неділю завдяки поліції зупинили роботу багатьох закладів громадського харчування, що працювали усупереч карантину вихідного дня.

Про це він повідомив на брифінгу 21 листопада.

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«В Україні набув чинності карантин вихідного дня. Це вже другі вихідні. Будемо відвертими, минулими вихідними дотримання карантину було «так собі». Ми бачили численні (згадки) у ЗМІ про зупинку закладів громадського харчування, або фітнес-центрів зі сторони Національної поліції. І за це їм велика подяка», – заявив глава МОЗ.

Степанов ще раз пояснив, що завдяки карантину вихідного дня вдасться зменшити приріст добових випадків зараження.

«Для нас дуже важливо виконувати всі правила карантину вихідного дня. Чому це важливо? Тому що, згідно з нашими розрахунками, у такий спосіб ми точно можемо зупинити і стабілізувати ситуацію, зупинити розповсюдження хвороби», – переконаний міністр.

Карантин вихідного дня був введений урядом 14 листопада. Відтоді рішенню Кабінету міністрів почали опиратися регіони. Місцеві влади низки міст відмовилися запроваджувати нові обмеження. Проти карантину виступали й підприємці.

Неефективним карантин вихідного дня називають й лікарі. Своєю чергою, Шмигаль пригрозив повним локдауном у разі скасування чинних обмежень.

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Автор: УНІАН