Карантин в Україні планують посилити після Нового року / фото УНІАН

Кабінет Міністрів України розглядає варіант введення локдауну на три тижні після Нового року з 2 по 21 січня.

Читайте такожУ МОН розповіли про режим роботи шкіл і дитячих садочків під час карантинуПро це повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовників в Офісі президента та Кабінеті Міністрів.

«Зараз це основна робоча версія, щоб дати можливість людям і бізнесу відсвяткувати Новий рік», – зазначив співрозмовник в уряді.

В ОП наполягають, що розглядається також варіант введення жорстких карантинних обмежень вже в грудні, якщо добова захворюваність перевищить поріг у 30000: «Але великого сплеску захворюваності не очікується».

Локдаун в Україні: чи зупинять транспорт

Активно в уряді обговорюється формат роботи громадського транспорту.

При цьому про повну зупинку руху мова не йде. Раніше з подібною заявою виступав міністр транспорту Владислав Криклій.

Локдаун в Україні: чи закриють кордони

Що стосується закриття кордонів при посиленні карантинних обмежень, то в Офісі президента таких планів немає.

Не планують і забороняти міжнародне авіасполучення, як це було навесні.

Локдаун в Україні: що було до цього

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Автор: Катерина Шварц