Кабінет Міністрів України розглядає варіант введення локдауну на три тижні після Нового року з 2 по 21 січня.
Читайте такожУ МОН розповіли про режим роботи шкіл і дитячих садочків під час карантинуПро це повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовників в Офісі президента та Кабінеті Міністрів.
«Зараз це основна робоча версія, щоб дати можливість людям і бізнесу відсвяткувати Новий рік», – зазначив співрозмовник в уряді.
В ОП наполягають, що розглядається також варіант введення жорстких карантинних обмежень вже в грудні, якщо добова захворюваність перевищить поріг у 30000: «Але великого сплеску захворюваності не очікується».
Локдаун в Україні: чи зупинять транспорт
Активно в уряді обговорюється формат роботи громадського транспорту.
При цьому про повну зупинку руху мова не йде. Раніше з подібною заявою виступав міністр транспорту Владислав Криклій.
Локдаун в Україні: чи закриють кордони
Що стосується закриття кордонів при посиленні карантинних обмежень, то в Офісі президента таких планів немає.
Не планують і забороняти міжнародне авіасполучення, як це було навесні.
Локдаун в Україні: що було до цього
- За даними ряду ЗМІ, в Україні можуть ввести жорсткий карантин вже в грудні. Відомі можливі терміни нових обмежень.
- Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що не хотів би введення повного жорсткого карантину на новорічні свята.
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