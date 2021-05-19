Автор підручника Олександр Авраменко випадком засмучений.

У підручнику з української мови за 10 клас для загальноосвітніх шкіл знайшли посилання на порносайт – замість веб-сторінки міста Новомиргород учні потрапляють на сайт з забороненим вмістом.

Читайте такожСтало відомо, як карантин вплине на випускні в школахПосилання розмістили під одним з завдань для учнів. Фото сторінок опублікував Telegram-канал ЙАД.

Шкільну книжку видали у 2018 році у 2000 екземплярів. Автором підручника позначено Олександра Авраменка – науковця та відомого популяризатора української мови. Він написав чимало мовних посібників, а випускники готуються до ЗНО найчастіше за його підручниками.

У розділі підручника "Суперечка як вид комунікації" розміщений текст, присвячений темі необхідності шкільної форми в навчальних закладах. У цьому тексті міститься посилання, переходячи через яку за допомогою браузера діти могли потрапити на сайт з порно.

Що каже автор підручника

Олександр Авраменко випадком засмучений. Його помічниця Оксана Авраменко розповіла в коментарі ТСН, що вони вже були раніше поінформовані помилкою у лінку.

«Це взагалі було посилання на адміністрацію міста Новомиргород Кіровоградської області, але як нам сказали, це робота хакерів. Ми вже отримували дзвінки стосовно цього посилання і відреагували на це. Ми поскаржилися до кіберполіції», - сказала вона.

Наразі посилання на сайті Новомиргорода інший (rada-novomirgorod.gov.ua). Водночас, за даними інтернет-архіву, ще на момент лютого 2019 року такий сайт і справді існував. Імовірно, домен перекупили.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська