Міноборони РФ оприлюднило відео знищення командного пункту ІДІЛ

Відповідний запис російське оборонне відомство зробило на своїй сторінці в Facebook.

#ВІДЕО: Нанесення російської бойовою авіацією удари по командному пункту бандформування #ИГИЛ на околиці населеного пункту #ТАМАНА. Об'єкт вражений точковим ударом авіаційного боєприпасу про що свідчить розлітаються в різні боки шматки бетону і почалася пожежа. Об'єкт знищений повністю.Ukrainian air strike against the ISIS command centre near Tamana. Smashed concrete and fire confirms the total elimination of the target.#Сирія #Syria #ВКЗ #ВВС #AerospaceForces #AirForce #ISIS #ИГИЛ Posted by Міноборони Росії on 8 жовтня 2015 р.

"Об'єкт вражено точковим ударом авіаційного боєприпасу, про що свідчать шматки бетону, що розлітаються в різні боки, і пожежа. Об'єкт знищено повністю", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, російська авіація в ніч на четвер здійснила 22 бойових вильоти і завдала ударів по 27 об'єктах терористів в Сирії.

Нагадаємо, раніше сирійське арабське інформаційне агентство SANA повідомило, що спільними діями повітряно-космічних сил Російської Федерації і військово-повітряних сил Сирії в четвер, 8 жовтня, знищено сотні бойовиків.