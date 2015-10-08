Міноборони РФ оприлюднило відео знищення командного пункту ІДІЛ
Міноборони РФ оприлюднило відео знищення точковим ударом авіаційного боєприпасу командного пункту бойовиків "Ісламської держави".
Відповідний запис російське оборонне відомство зробило на своїй сторінці в Facebook.
#ВІДЕО: Нанесення російської бойовою авіацією удари по командному пункту бандформування #ИГИЛ на околиці населеного пункту #ТАМАНА. Об'єкт вражений точковим ударом авіаційного боєприпасу про що свідчить розлітаються в різні боки шматки бетону і почалася пожежа. Об'єкт знищений повністю.Ukrainian air strike against the ISIS command centre near Tamana. Smashed concrete and fire confirms the total elimination of the target.#Сирія #Syria #ВКЗ #ВВС #AerospaceForces #AirForce #ISIS #ИГИЛPosted by Міноборони Росії on 8 жовтня 2015 р.
"Об'єкт вражено точковим ударом авіаційного боєприпасу, про що свідчать шматки бетону, що розлітаються в різні боки, і пожежа. Об'єкт знищено повністю", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, російська авіація в ніч на четвер здійснила 22 бойових вильоти і завдала ударів по 27 об'єктах терористів в Сирії.
Нагадаємо, раніше сирійське арабське інформаційне агентство SANA повідомило, що спільними діями повітряно-космічних сил Російської Федерації і військово-повітряних сил Сирії в четвер, 8 жовтня, знищено сотні бойовиків.