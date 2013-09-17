Доступ до соцмереж в Ірані було відкрито через технічну помилку

12:35, 17 вересня 2013
Світ
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Доступ до соціальної мережі Facebook і сервісу мікроблогів Twitter для іранських користувачів був відкритий в результаті технічної помилки.

Іран

За словами глави іранського держкомітету з контролю за інтернетом Абдулсамад Хоромабаді (Abdolsamad Khoramabadi), збій у системі фільтрації, який відкрив доступ до декількох заборонених у країні сайтів та соціальних мереж, стався з вини іранських інтернет-провайдерів.

Про це пише Лента.ру з посиланням інформаційне агентство Reuters.

«В даний час уряд проводить розслідування події і встановлює компанії, відповідальні за збій», - повідомив Хоромабаді .

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Про те, що Facebook і Twitter стали доступні для іранських користувачів стало відомо в ніч на вівторок, 17 вересня. Про це повідомили кореспонденти американських видань The New York Times і The Washington Post у Тегерані, пославшись на повідомлення користувачів всередині країни. При цьому ніяких офіційних повідомлень про зняття блокування з сайтів не надходило.

Twitter і Facebook були заблоковані владою Ірану в 2009 році. У 2013 році, після обрання президентом країни Хасана Рухані, в Ірані заговорили про ослаблення обмежень в інтернет-сфері. Зокрема, у вересні 2013 року сторінки в Facebook і Twitter завели всі члени іранського кабінету міністрів. Проте ніяких конкретних кроків щодо зняття блокування для рядових користувачів до цих пір не робилося.

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