Внаслідок бійні загинули шестеро осіб, ще 24 - госпіталізовані.

З'явилося повне відео з камер спостереження Пермського державного університету, де сьогодні влаштував бійню 18-річний Тимур Бекмансуров.

Запис опублікував Telegram-канал Baza.

На ньому видно, як молода людина з дробовиком в руках вишукує своїх жертв, розгулюючи по коридорах університету. Помітивши застиглих від шоку учнів, він відкриває по них вогонь.

Увага! Відео містить сцени насильства!!!

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Стрілянина в Пермському університеті: подробиці

Вранці 20 вересня в Росії озброєний чоловік у військовій формі напав на людей в Пермському державному університеті. Він почав стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус навчального закладу і загалом зробив щонайменше 30 пострілів, як припускається, з гладкоствольної рушниці Huglu 12 калібру, легально купленої у травні.

Спочатку повідомлялося, що загинули п'ятеро людей, а потім надходила інформація про вісьмох загиблих. Насправді, як повідомляє прес-служба МОЗ РФ, загинули 6 осіб.

Нападника затримали, однак спочатку повідомлялося, що його вбили. У мережі з'явилося відео моменту його поранення.

Як з'ясувалося, стрілянину почав 18-річний студент Тимур Бекмансуров. Перед подією він залишив у соцмережі пост, попросивши не вважати його дії терактом. "Я ненавиджу себе, але я хочу заподіяти біль усім, хто встане на моєму шляху", - написав хлопець.

За словами очевидців, під час стрілянини в університеті не спрацювала тривога.

Автор: Віолетта Орлова