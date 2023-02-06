Перші поштовхи зафіксували о 4:17 ранку за місцевим часом.

У понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини та півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 207 людей в обох країнах та сотні - отримали поранення. Очікується, що їхня кількість зрости, пише Associated Press.

Зазначається, що о 4:17 за місцевим часом стались перші поштовхи на глибині 7 км. Після землетрусу було зафіксовано 32 афтершоки, магнітуда найсильнішого становила 6,6. Поштовхи відчули також у Єгипті, Лівані та Іраці.

У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу. Там загинули 76 людей і понад 440 - отримали поранені.

МНС Туреччини готує допомогу постраждалим провінціям. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив у Twitter, що "пошуково-рятувальні групи були негайно направлені" в райони, які постраждали від землетрусу. Наразі триває пошук поранених.

Жертвами у Сирії стали щонайменше 111 людей і понад 500 - поранені. У Сирії землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони, в яких проживає приблизно 4 мільйони людей. Вони переїхали туди з інших районів країни через війну. переселених з інших частин Сирії через тривалу громадянську війну в країні.

Землетрус в Ірані

Минулого тижня щонайменше три людини загинули і понад 800 отримали поранення в результаті землетрусу силою 5,9 бала, який стався в Іран вчора пізно ввечері. Підземні поштовхи були настільки сильними, що відчувалися в багатьох районах провінції Західний Азербайджан, викликаючи занепокоєння у жителів.

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