Українськиі університети відсутні в рейтингу кращих

Жоден український вуз не потрапив в американський рейтинг кращих університетів світу.

Рейтинг найкращих університетів світу оновлюється щорічно і заснований на рейтингу 2011 QS World University Rankings, підготовленому QS Quacquarelli Symonds - провідним світовим ресурсом з питань кар`єри та освіти. Для складання рейтингу використовували такі показники, як частка іноземних викладачів і частка іноземних студентів.

«Сучасний ринок праці відрізняється вкрай високою конкуренцією. У пошуку робочих місць випускники вузів конкурують не тільки зі студентами свого університету або країни, але вони також конкурують і зі студентами з усього світу », - говорить редактор та головний спеціаліст по контенту Брайан Келлі,-«Оскільки все більше студентів прагнуть до отримання освіти за кордоном, ми хочемо надати нашим читачам такий рейтинг, як наш, щоб вони могли порівняти і вибрати найкращі вузи світу для своїх потреб, а також оцінити рівень американських університетів у порівнянні з іншими вузами світу».

Рейтинг найкращих університетів світу є одним з найбільш грунтовних у своєму роді і включає наступне ранжування: топ-400 університетів світу, топ-100 азіатських університетів і топ-100 латиноамериканських університетів.

Для складання рейтингу-2011 була використана всеохоплююча методологія. Для ранжирування топ-400 університетів було використано шість різних показників: академічна репутація, репутація роботодавців, співвідношення викладачів і студентів, частка іноземних викладачів, частка іноземних студентів і цитованість на одиницю викладацького складу.

Кожен з двох представлених регіональних рейтингів розраховувався за своєю методикою, відмінної від світового рейтингу топ-400, щоб краще відобразити унікальність цих регіонів, використовуючи такі показники, як репутація вчених та роботодавців конкретного регіону, цитованість наукових робіт і частка співробітників зі ступенем PhD.

Топ-400 світових університетів, перша десятка:

University of Cambridge (United Kingdom)

Harvard University (United States)

Massachusetts Institute of Technology (United States)

Yale University (United States)

University of Oxford (United Kingdom)

Imperial College London (United Kingdom)

UCL (University College London) (United Kingdom)

University of Chicago (United States)

University of Pennsylvania (United States)

Columbia University (United States).

Кращий результат Росії - 112-е місце МГУ.

У рейтингу також представлені Санкт-Петербурзький державний університет (112), Московський державний технічний університет ім Н. Е. Баумана (379), МДІМВ (389) і Новосибірський державний університет (400).

minfin