Похмура пригода вийде вже 13 лютого на ПК, PS5 та Xbox Series X/S.

Студія Don't Nod, автори Life is Strange, Vampyr та інших популярних проектів, готують до випуску своє нове творіння – Banishers: Ghosts of New Eden. Це наративна екшен-RPG про мисливців за примарами, яка вийде вже 13 лютого.

Розробники опублікували сюжетний трейлер гри, в якому можна побачити двох центральних персонажів. Історія оповідає нам про Антея Дуарта і Реда Макрея – закоханих один в одного мисливців на нечисть.

Але чергове завдання закінчується смертю головної героїні, яка сама стає одним з ненависних їй привидів. Обранцеві дівчини належить врятувати її з потойбічного світу, а вона, своєю чергою, допомагає йому будучи духом.

Оскільки це гра від творців Life is Strange, геймерам у міру проходження належить приймати важливі рішення, які вплинуть на фінал і долі жителів віртуального світу.

Пориньте в прекрасну, щиру й потужну історію двох закоханих. Ставайте частиною спільнот Нового Едему та розслідуйте випадки появи привидів у цьому містичному світі з багатою історією, в якому немає спокою через надприродних істот і прадавні таємниці – говориться в описі до гри.

Banishers Ghosts of New Eden – системні вимоги

Мінімальні

Процесор : Intel Core i3-8300 або AMD Ryzen 3 2200G;

: Intel Core i3-8300 або AMD Ryzen 3 2200G; Оперативна пам'ять : 8 ГБ;

: 8 ГБ; Відеокарта : 4 ГБ VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti або AMD Radeon RX 580;

: 4 ГБ VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti або AMD Radeon RX 580; Місце на диску : 52 ГБ;

: 52 ГБ; Додатково: Windows 10/11; DirectX 12.

Рекомендовані

Процесор : Intel Core i5-10600K або AMD Ryzen 5 5600X;

: Intel Core i5-10600K або AMD Ryzen 5 5600X; Оперативна пам'ять : 16 ГБ;

: 16 ГБ; Відеокарта : 6 ГБ VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 6700 XT;

: 6 ГБ VRAM, Nvidia GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 6700 XT; Місце на диску : 52 ГБ;

: 52 ГБ; Додатково: Windows 10/11; DirectX 12.

Екшен-RPG вийде 13 лютого на ПК, PS5 і Xbox Series X|S. Української локалізації не передбачається, проте заявлена текстова локалізація на російську мову.

А вже завтра виходить одразу дві гри за культовими японськими франшизами. Мова про Like a Dragon: Infinite Wealth і Tekken 8. Ігрові ЗМІ дуже високо оцінили обидва проекти, середній бал становить 90 балів зі 100.

А на самому початку року вийшов новий Prince of Persia. Незважаючи на те, що на відміну від звичних "Принців", нова частина – метроїдванія з видом збоку, деякі журналісти вже назвали її одним з кращих представників жанру.

