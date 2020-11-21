COVID-19 виявили, зокрема, у 610 дітей і 590 медиків.

За минулу добу, 20 листопада, коронавірус виявили у 14580 людей. Це найбільша кількість нових випадків в країні з початку пандемії. 210 хворих померли.

Про це йдеться в офіційному Telegram МОЗ.

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20 листопада COVID-19 виявили, зокрема, у 610 дітей і 590 медиків. Госпіталізували з ускладненнями від недуги 1761 людину. За минулу добу одужати вдалося 7989 хворим.

За весь час пандемії захворіли вже 612665 громадян, одужали 282313, померли 10813.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН