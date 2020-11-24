Міністр запевняє, що наразі медична система справляється з потоком пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною хворобою.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що ситуація з COVID-19 в Україні залишається «достатньо напруженою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу, який транслювався на сторінці міністра у Facebook.

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За словами Степанова, українські лікарні за добу поповнилися ще на 1 тис. 403 пацієнта з діагностованим COVID-19.

«Ситуація залишається достатньо напруженою, але наші лікарі, наша медична система справляється з потоком пацієнтів, як би важко їм не було. Наші лікарі вже протягом всієї пандемії просто самовіддано рятують життя українців, і дуже важливо їм допомогти, не просто висловлюючи слова подяки в соціальних мережах або під час якихось ефірів, дуже важливо їм допомогти, виконуючи протиепідемічні заходи, правила, які встановлені в нашій країні. Це дуже важливо», - наголосив міністр.

Як сказав Степанов, якщо громадяни дотримуватимуться всіх рекомендацій, то одразу зменшиться кількість хворих і кількість госпіталізованих.

«Дотримання правил – це два в одному. По-перше: ви бережете своє здоров’я, по-друге: ви допомагаєте нашим лікарям, щоб не було великого потоку пацієнтів у лікарнях, щоб лікарі завжди справлялися», - сказав Степанов.

За його словами, влада прагне, аби медична система завжди надавала допомогу людям, незалежно від того, де перебуває ця людина.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу зафіксовано 12287 нових випадків COVID-19, померли 188 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 647976 осіб, одужали 299358 осіб, летальних випадків - 11263.

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Автор: Костянтин Гончаров