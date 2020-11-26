Вільними залишаються 13 тис. 653 ліжок для лікування хворих на COVID-19REUTERS

В Україні станом на сьогодні для лікування хворих на COVID-19 відведено 57 тис. 446 ліжок, з яких забезпечено киснем - 27 тис. 482.

Читайте такожЩастя – дихати. Чим відрізняються принципи лікування COVID-19 в Україні та ЄвропіЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас на сьогодні відведено для лікування хворих на COVID-19 57 тис. 446 ліжок, з яких забезпечено киснем 27 тис. 482 ліжка. Вільних - 13 тис. 653", - сказав він.

За його словами, напруженою є ситуація в Києві, Одесі, Черкаській та Сумській областях.

"Але ми чітко знаємо, як ми в найближчий термін вирішимо всю цю проблематику", - запевнив міністр.

Коронавірус в Україні та світі 

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Автор: Леся Лещенко