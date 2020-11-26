Напруженою є ситуація в Києві, Одесі, Черкаській та Сумській областях.

В Україні станом на сьогодні для лікування хворих на COVID-19 відведено 57 тис. 446 ліжок, з яких забезпечено киснем - 27 тис. 482.

Читайте такожЩастя – дихати. Чим відрізняються принципи лікування COVID-19 в Україні та ЄвропіЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас на сьогодні відведено для лікування хворих на COVID-19 57 тис. 446 ліжок, з яких забезпечено киснем 27 тис. 482 ліжка. Вільних - 13 тис. 653", - сказав він.

За його словами, напруженою є ситуація в Києві, Одесі, Черкаській та Сумській областях.

"Але ми чітко знаємо, як ми в найближчий термін вирішимо всю цю проблематику", - запевнив міністр.

Коронавірус в Україні та світі

Станом на 26 листопада в Україні виявили 15 тис. 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, померли 225 осіб. Госпіталізували 1 тис. 955 осіб.

В уряді та Офісі президента розглядають два варіанти запровадження локдауну в період новорічних свят через поширення захворюваності на COVID-19.

Станом на 26 листопада у світі на COVID-19 захворіли вже понад 60,7 млн людей. Зафіксовано 1 млн 427 тис. 119 летальний випадок, одужали 42 млн 045 тис. 476 осіб.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в США (12 млн 777 тис. 754), Індії (9 млн 266 тис. 705), Бразилії (6 млн 166 тис. 606), Франції (2 млн 221 тис. 874), Росії (2 млн 144 тис. 229), Іспанії (1 млн 605 тис. 066), Великій Британії (1 млн 560 тис. 872).

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Автор: Леся Лещенко