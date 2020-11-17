Хворі, які лікуються від коронавірусу, лежать в холодних палатах, а в Бердянську не роблять повторних тестів.

У Запоріжжі через великий наплив пацієнтів сімейні лікарі масово звільняються, а інфекційні лікарні в Бердянську шукають медперсонал через соцмережі. Хворі на пневмонію тим часом скаржаться на холодні палати, де гуляє вітер, на неможливість користуватися туалетом, не кажучи вже про те, щоб освіжитися в душі.

Як пише OBOZREVATEL, лікарні Запоріжжя практично заповнені хворими коронавірусом, в деяких лікують навіть в коридорах.

По інформації обласного лабораторного центру МОЗ України, за попередню добу в регіоні зареєстровано 736 нових випадків захворювання. Найбільше нових хворих у Запоріжжі (406), Бердянську (46) та Мелітополі (22). Одужало 65 хворих.

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Як і інші українські регіони, Запоріжжя зіткнулося з гострою нестачею медперсоналу, кисню, ліжко-місць. Хворі стоять у чергах і на здачу ПЛР-тесту, і до сімейних лікарів, які, не витримуючи напливу пацієнтів, звільняються.

"Сімейники" не встигають обслуговувати навіть своїх задекларованих хворих. Через таке велике навантаження почався витік кадрів. Медики звільняються, тим більше, що коронавірусні доплати не отримують. До пандемії у них було близько 20 дзвінків на день, а зараз їм телефонують майже цілодобово. Нервова система не витримує вже ні у кого. У поліклініці людей повно - якась катастрофа, реальний бардак. Один туалет на купу хворих. Хто - в баночку, хто куди. А влада каже, "ось ми будемо стадіони будувати, щоб люди займалися спортом". Це добре, тільки хто там буде займатися, якщо стільки вмирають", – обурився Анатолій Сидоренко, завідувач підстанцією швидкої допомоги в Хортицькому районі міста.

За його словами, колеги скаржаться, що їм замість костюмів спецзахисту почали видавати "якісь халатики". А з листопада лікарям швидкої допомоги скасували т.зв. ковідний пакет – три оклади за роботу з ковідними пацієнтами. Причина - відсутність фінансування. Як утримати людей на роботі, Сидоренко не уявляє.

"Ось так потихеньку йдемо на дно. Тотальна несправедливість. Якщо сатурація у хворого вище 92, ніхто його не госпіталізує. Але, вибачте мене, це вже крик душі: чому тоді президент Зеленський, який себе добре почуває, займає місце в "Феофанії"? Це місце можна було б віддати тому, хто його потребує більше? Якось все негарно і незрозуміло. У Запоріжжі люди дійсно лежать в коридорах. Не треба навіть ШВЛ, хоч би кисневі палати зробили. Але ця проблема не тільки Запоріжжя, а всієї країни", – підсумував лікар.

Відділення під коронавірусних інфікованих забиті не тільки в Запоріжжі, а й в інших великих містах регіону – Бердянську та Мелітополі. Пацієнти скаржаться, що в палатах холодно, гуляє вітер, а про гарячу воду навіть годі й питати.

"Ті, хто в лікарні, хворіють ковідом по 2 тижні як мінімум, і за цей час помитися неможливо. Спартанські умови: білизну виправ, якось підсушив і надів на себе. Соромно зізнатися, але навіть в туалет сходити проблема. Лікарі розповідають, що буває, за добу надходить по 30 осіб. Все, що могли перевести під ковідні палати, перевели. Бідолахи, реально вже з ніг валяться", - розповіла одна з пацієнток, яка зараз знаходиться в інфекційному відділенні Бердянської лікарні.

Повторних тестів у Бердянську не роблять

Її землячка Ольга, яка зовсім недавно перехворіла на коронавірус, додала, що дійсно дуже складно сконтактувати з сімейним лікарем, який повинен підібрати правильну схему лікування. Додатково до цього, в Бердянську ніде зробити повторний тест, навіть у приватній лабораторії.

"Дуже дратувала відсутність тестів. Повторний ніхто не робить, навіть в приватних лабораторіях їх немає. Щодо лікування теж є питання. Мене напихали трьома видами антибіотиків. Сімейний за три тижні подзвонила тільки один раз. Я їй дзвонила, коли піднялася температура, знову вже після двох тижнів хвороби. Було важко дихати, сильна задишка, але вона це якось повз вуха пропустила", - додала дівчина.

Тим часом на офіційній сторінці лікарні Бердянська з'явилося оголошення про набір медперсоналу для лікування пацієнтів з ковідом.

За офіційною статистикою, всього в регіоні за весь період карантину зареєстровано 20026 випадків зараження коронавірусом. Одужало 3087 осіб, 1421 – лікуються в стаціонарах, 15338 - вдома на самоізоляції. З початку пандемії в Запорізькій області зареєстровано 176 летальних випадків від COVID-19. Більшість померлих - літні люди з хронічними захворюваннями.

Коронавірус в Україні: ситуація в українських лікарнях

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Автор: УНІАН