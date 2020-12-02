Цитокіновий шторм, який становить загрозу життю пацієнту через ускладнення, можливий на 9-10 день коронавірусної хвороби.
Про це в інтерв'ю lb.ua розповів лікар-педіатр з Харкова Андрій Пеньков.
За його словами, госпіталізація найчастіше необхідна саме в цей час.
"Цитокіновий шторм починається після першого тижня хвороби - госпіталізація найчастіше необхідна саме в цей час. На 9-10 день з'являється задишка, гострий респіраторний дистрес-синдром. Але це не бактеріальні процеси, а гіперреакція імунної системи", – зазначив лікар.
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За його даними, на другому тижні хвороби наростають імунологічні зміни в крові, зростають показники всіх реактивних маркерів запалення.
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"Це той момент, коли треба використовувати серйозне лікування, але не антибіотиками. Ковід – це гормонозалежне захворювання, при якому може допомогти своєчасне лікування стероїдами. Є три основні патогенетичні лінії течії ковіда-гіперзапалення (цитокіновий шторм), гіперкоагуляція (мікротромбози у всіх органах – особливо в легенях, але є і в серці, і в нирках), і гіпоксія, яка є одним з потужних руйнівних факторів. Це - причини всіх тяжких проявів і, по суті, смерті", - сказав Пеньков.
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