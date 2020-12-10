Посилений карантин в Україні діятиме з 8 по 25 січня.

Під час посиленого карантину в січні закладам харчування буде дозволено адресну доставку та роботу на виніс, а для інших об'єктів торгівлі будуть більш суворі обмеження.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо".

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"У нас буде заборона роботи непродовольчих магазинів, але в магазинах буде дозволена тільки адресна доставка, з забороною роботи на виніс, оскільки, коли ми говоримо про інші магазини непродовольчої групи товарів, то створюється велике скупчення людей у досить обмеженому просторі, коли люди приходять забирати товар саме до магазину", - пояснив він.

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Ляшко уточнив, що під заборону не потрапить торгівля тільки продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними кормами і препаратами, все інше підпадає під заборону.

"Навіть непродовольчі ринки не повинні працювати. Якщо ми говоримо про магазини, супермаркети, які продавали харчові продукти і ще інші речі, то під час жорсткого карантину з 8 по 25 січня ці речі буде заборонено продавати. Можуть продавати цю групу товарів там, де 60% площі саме відведено під групу непродовольчих товарів", - уточнив головний санлікар.

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9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні.

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Про основні заборони під час січневого карантину читайте за посиланням.

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Автор: Юрій Годован