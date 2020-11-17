В Україні на сьогодні зафіксовано 11 тис. 968 нових випадків COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що для отримання медичної допомоги пацієнту з COVID-19 не обов’язково потрібно мати декларацію з сімейним лікарем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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«Вчора вступила в дію постанова уряду, яка вносить певні зміни у процес надання медичної допомоги. Піднята капітаційна ставка (розмір оплати за надання медичної допомоги одному пацієнту протягом визначеного періоду – УНІАН) сімейним лікарям. Вона складала на одного хворого 600 грн, починаючи з 1 листопада до кінця року вона складатиме 651 грн», - заявив міністр.

Також, за словами Степанова, в цій постанові є ще одна важлива зміна в процесі надання допомоги пацієнту з COVID-19: «Якщо у вас немає сімейного лікаря і ви захворіли на COVID-19, вам зобов’язана амбулаторія, сімейні лікарі надати цю медичну допомогу, навіть якщо у вас немає відповідної декларації».

Окрім того, у зв’язку з тим, що в Україні не вистачає медичних працівників, лікарів певних спеціальностей для надання допомоги хворим на COVID-19, відтепер не обов’язково включати в бригаду лікаря-анестезіолога, як це було раніше, відтепер дозволено формувати відповідні бригади з лікарів інших спеціальностей.

«Зараз усі наші лікарі, усі наші медичні працівники, незалежно від своєї спеціальності, вони всі знаходяться на передовій і борються з цією коронавірусною хворобою», - наголосив міністр.

В Україні станом на 17 листопада зафіксовано 11 тис. 968 нових випадків COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров