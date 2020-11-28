Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на 7:30 28 листопада у світі коронавірусом інфікувалися вже 61 645 535 людей. З них 39 446 275 вдалось одужати.

Найбільше випадків хвороби зареєстровано у США (13 088 821), Індії (9 351 109), Бразилії (6 238 350), Франції (2 248 209), Росії (2 196 691).

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

Кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 за минулу добу зросла ще на 16294. Це черговий антирекорд з початку пандемії в Україні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

Посилення карантину на Новий рік і Різдво

В уряді запевняють, що наразі підстав для запровадження в Україні локдауну немає. Глава франкції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що, за розрахунками епідеміологів, щоб "локдаун спрацював, потрібен час - від мінімум 15 днів до трьох тижнів".

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Яна Ставська