Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на 7:30 28 листопада у світі коронавірусом інфікувалися вже 61 645 535 людей. З них 39 446 275 вдалось одужати.
Найбільше випадків хвороби зареєстровано у США (13 088 821), Індії (9 351 109), Бразилії (6 238 350), Франції (2 248 209), Росії (2 196 691).
Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ
Кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 за минулу добу зросла ще на 16294. Це черговий антирекорд з початку пандемії в Україні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
Посилення карантину на Новий рік і Різдво
В уряді запевняють, що наразі підстав для запровадження в Україні локдауну немає. Глава франкції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що, за розрахунками епідеміологів, щоб "локдаун спрацював, потрібен час - від мінімум 15 днів до трьох тижнів".
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