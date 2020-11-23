У всьому світі кількість випадків COVID-19 наближається до позначки в 60 мільйонів, а в Україні щодня фіксують понад 10 тисяч нових хворих.
Читайте такожУ Великій Британії можуть запровадити "ковідні паспорти" - ЗМІ
Коронавірус у світі - статистика 23 листопада
З початку пандемії у світі COVID-19 захворіли 58 млн 649 тис. 324 людини.
Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 388 тис.068 осіб, одужали – 37 млн 486 тис. 362.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 12,2 млн хворих, Індія (9,1 млн), Бразилія (6 млн), Франція (2,1 млн), Росія (2 млн).
Коронавірус в Україні - статистика 23 листопада
В Україні за добу зафіксовано 10945 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 124 особи.
Також за минулу добу госпіталізовано - 1165 осіб; летальних випадків - 124; одужали - 4143 особи; проведено тестувань за добу - 28374 (у тому числі методом ПЛР - 25253, методом ІФА - 3121).
За весь час пандемії в Україні захворіли - 635689 осіб; одужали - 291060 осіб; летальних випадків - 11075; проведення ПЛР-тестування - 4243600.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.
Чи введуть в Україні локдаун
Міністр Кабміну Олег Немчинов повідомив, що зараз немає чіткого сценарію щодо подальших карантинних обмежень через COVID-19. Однак зараз з експертним середовищем обговорюються різні варіанти щодо "плану Б" на випадок, якщо карантин вихідного дня не спрацює.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптом запалення легенів при коронавірусі
- Пропав нюх - вірний симптом коронавірусу
Зеленський одужав від коронавірусу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус і приступив до роботи у звичайному режимі.
«У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус…Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі», - зазначив він.
Важливі новини про коронавірус
- За добу у Києві "рекорд" госпіталізованих з COVID-19: понад сто осіб потрапили у лікарні
- У Кабміні назвали ключову умову для запровадження тотального карантину
- Це не кінець світу: лікарі розповіли, як не збожеволіти від коронавірусної паніки
- В РНБО спрогнозували, коли від COVID-19 можна буде вакцинувати "всю країну"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram