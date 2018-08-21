В Одесі затримали кілера-невдаху, у якого відклеїлася борода, коли він ішов на "завдання"

Затриманий громадянин прибув до України з невизнаної Придністровської республіки.

В Одесі поліція затримала члена злочинного угруповання, який прибув до міста для вбивства місцевого підприємця.

Про це повідомив перший заступник Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, під час пішого патрулювання Київського району поліцейські звернули увагу на чоловіка, у якого відклеїлася "борода". Під час огляду у нього був вилучений пістолет Макарова з патронами.

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Також в подальшому було встановлено, що затриманий громадянин прибув з невизнаної Придністровської республіки. Аброськін зазначив, що затриманий є членом банди "Олега Ренійського", який за створення злочинного угруповання та скоєння тяжких злочинів на території України перебуває у міждержавному розшуку та переховується на території Румунії.

"Можна стверджувати, що затримавши цього штатного іноземного кілера, який прибув до Одеси за наказом "Олега Ренійського" працівники поліції врятували життя місцевому підприємцю", - розповів Аброськін.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі в п'ятницю, 5 квітня, поліція затримала кілера, якого розшукують в ЄС, під час підготовки до вбивства.