В Одесі затримали кілера-невдаху, у якого відклеїлася борода, коли він ішов на "завдання"

01:24, 21 серпня 2018
Інциденти
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Поліцейські звернули увагу на чоловіка, у якого відклеїлася "борода" / фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Про це повідомив перший заступник Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, під час пішого патрулювання Київського району поліцейські звернули увагу на чоловіка, у якого відклеїлася "борода". Під час огляду у нього був вилучений пістолет Макарова з патронами.

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Також в подальшому було встановлено, що затриманий громадянин прибув з невизнаної Придністровської республіки. Аброськін зазначив, що затриманий є членом банди "Олега Ренійського", який за створення злочинного угруповання та скоєння тяжких злочинів на території України перебуває у міждержавному розшуку та переховується на території Румунії.

"Можна стверджувати, що затримавши цього штатного іноземного кілера, який прибув до Одеси за наказом "Олега Ренійського" працівники поліції врятували життя місцевому підприємцю", - розповів Аброськін.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі в п'ятницю, 5 квітня, поліція затримала кілера, якого розшукують в ЄС, під час підготовки до вбивства.

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Теги: #Одеса#кілер