Яким буде новий iPhone: чого чекати від презентації Apple 12 вересня

Протягом декількох місяців з'являлися матеріали, які були присвячені ювілейному iPhone. Частина цієї інформації була припущеннями аналітиків, частина просто була спробами вгадати що-небудь. Але була і частина досить докладних матеріалів, які надалі знаходили підтвердження в бета-версіях iOS. У добірці зібрані всі основні чутки, що розповідають про новинки, передає Itc.ua.

Презентація запланована вже в новому кампусі, в Steve Jobs Theater. Згідно з твердженнями преси, в цей раз нас чекає не просто оновлення, а абсолютно новий пристрій.

Так, у компанії до наявного модельного ряду додасться преміальна модель iPhone X. Поточні iPhone 7 і 7 Plus отримають нове залізо і перетворяться в iPhone 8 і 8 Plus, таким чином в цьому році не буде моделі з індексом S. Але з назвами все ще може бути все інакше, і в лінійці будуть iPhone 7S, 7S Plus і преміальний iPhone 8.

Модель повинна значно відрізнятися від попередників.

Звичайно ж, преміальна версія не може виглядати так само, як «звичайні» моделі. Так, рамки навколо дисплея стануть практично непомітні, а сенсори, динамік і фронтальна камера трохи «наступить» на дисплей з боку верхньої межі. Сам же гаджет стане скляний з металевою рамкою, як iPhone 4. Розташування камер на тильній стороні перейде у вертикальне положення, а не горизонтальне (як у iPhone 7 Plus).

Кнопка Home, яка вже рік як припинила натискатися, зовсім пропаде в її звичному вигляді і тепер буде тільки у віртуальній формі. Разом з нею доведеться попрощатися і з сканером відбитків пальців. Згідно з наявною у журналістів Bloomberg інформації, інженери спробували інтегрувати сканер безпосередньо в дисплей, але зіткнулися з проблемами на виробництві.

Розблокувати пристрій все одно якось треба, так і треба якось підтверджувати оплату. Зараз за це відповідає саме дактилоскопічний сенсор. В iPhone X його замінять на Face ID – сканування особи. Згідно зі звітами, це повинно відбуватися дуже швидко і буде працювати навіть в темряві.

Виною таких змін кнопки Home і сканеру відбитка пальця став дисплей, який буде займати практично всю лицьову сторону. Його розмір повинен бути більше, ніж у iPhone 7 Plus, але сам корпус при цьому буде менше через відсутні рамки. З IPS-матриці компанія перейде на OLED, чого з iPhone поки не траплялося. До того ж, на дисплеї буде реалізована технологія True Tone, яка буде «рухати» колірну температуру в залежності від освітлення. (Вперше така функціональність з'явилася в дисплеї iPad 9.7 Pro.).

Зміна матеріалу задньої кришки дозволить вмонтувати індукційну зарядку, що зараз неможливо без сумнівних сторонніх пристроїв або чохлів. Є також імовірність того, що iPhone 8 і 8 Plus теж отримають скляні «спинки» і можливість "заряджатися без проводів".

Комплектуючі новинок, природно, перевершать можливості сьогоднішніх моделей.

Все вищеперелічене відіб'ється і на ціннику. Преміальна версія iPhone буде стартувати з $1000. Але не тільки смартфон буде займати дві години презентації, хоча і, напевно, найбільше уваги зосередиться саме на ньому. Разом з ним на заході можуть показати нові Apple Watch. Третє покоління «розумних» годинників компанії навряд чи змінить зовнішність, але трохи додасть в можливостях.

Те, що є у конкретних пристроїв, але поки не було у Apple Watch – підтримка LTE. Це дозволить залишити смартфон будинку і піти на пробіжку, при цьому стримити музику з Apple Music, при необхідності скористатися картою і отримувати/здійснювати дзвінки.

До існуючих варіантів додадуться кілька нових кольорів корпусу: сіра кераміка і золоте покриття, яке в програмному коді називається Blush Gold. Логічним виглядає і поява нових колекцій ремінців та браслетів.

У вересні 2015 року на презентації також були представлені Apple TV четвертого покоління, які з тих пір не оновлювалися. Чуток про апгрейд теж було досить багато.

Так, поточне покоління не підтримує дозвіл більше 1080p, що планують виправити вже в цьому році, дотягнувши можливості стримера до 4К-картинки.

Все частіше з'являються пристрої з підтримкою HDR-відео. Нехай контенту поки що зовсім мало, тим не менш, технологія вже на слуху і, можливо, буде розвиватися. Відповідно до звітів, оновлені Apple TV зможуть впоратися з таким завданням.

Для всього цього знадобиться і більш потужний процесор, ніж A8 (ще з iPhone 6).

На кінець цього місяця у Apple великі плани. Крім запуску перерахованих вище пристроїв, компанія, звичайно ж, випустить мажорні оновлення iOS, macOS, watchOS і tvOS. До всього не варто забувати, що не так і багато залишилося до запуску продажів Pro і iMac HomePod. Можливо на презентації розкажуть щось нове ще й про це. Але поки здається, що крім трьох моделей iPhone, оновлених Apple Watch і Apple TV нічого більше чекати не доведеться.