Яким буде новий iPhone: чого чекати від презентації Apple 12 вересня
Новий телефон Apple ймовірно буде називатися iPhone X.
Протягом декількох місяців з'являлися матеріали, які були присвячені ювілейному iPhone. Частина цієї інформації була припущеннями аналітиків, частина просто була спробами вгадати що-небудь. Але була і частина досить докладних матеріалів, які надалі знаходили підтвердження в бета-версіях iOS. У добірці зібрані всі основні чутки, що розповідають про новинки, передає Itc.ua.
Презентація запланована вже в новому кампусі, в Steve Jobs Theater. Згідно з твердженнями преси, в цей раз нас чекає не просто оновлення, а абсолютно новий пристрій.
Так, у компанії до наявного модельного ряду додасться преміальна модель iPhone X. Поточні iPhone 7 і 7 Plus отримають нове залізо і перетворяться в iPhone 8 і 8 Plus, таким чином в цьому році не буде моделі з індексом S. Але з назвами все ще може бути все інакше, і в лінійці будуть iPhone 7S, 7S Plus і преміальний iPhone 8.
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Модель повинна значно відрізнятися від попередників.
Звичайно ж, преміальна версія не може виглядати так само, як «звичайні» моделі. Так, рамки навколо дисплея стануть практично непомітні, а сенсори, динамік і фронтальна камера трохи «наступить» на дисплей з боку верхньої межі. Сам же гаджет стане скляний з металевою рамкою, як iPhone 4. Розташування камер на тильній стороні перейде у вертикальне положення, а не горизонтальне (як у iPhone 7 Plus).
Кнопка Home, яка вже рік як припинила натискатися, зовсім пропаде в її звичному вигляді і тепер буде тільки у віртуальній формі. Разом з нею доведеться попрощатися і з сканером відбитків пальців. Згідно з наявною у журналістів Bloomberg інформації, інженери спробували інтегрувати сканер безпосередньо в дисплей, але зіткнулися з проблемами на виробництві.
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Розблокувати пристрій все одно якось треба, так і треба якось підтверджувати оплату. Зараз за це відповідає саме дактилоскопічний сенсор. В iPhone X його замінять на Face ID – сканування особи. Згідно зі звітами, це повинно відбуватися дуже швидко і буде працювати навіть в темряві.
Виною таких змін кнопки Home і сканеру відбитка пальця став дисплей, який буде займати практично всю лицьову сторону. Його розмір повинен бути більше, ніж у iPhone 7 Plus, але сам корпус при цьому буде менше через відсутні рамки. З IPS-матриці компанія перейде на OLED, чого з iPhone поки не траплялося. До того ж, на дисплеї буде реалізована технологія True Tone, яка буде «рухати» колірну температуру в залежності від освітлення. (Вперше така функціональність з'явилася в дисплеї iPad 9.7 Pro.).
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Зміна матеріалу задньої кришки дозволить вмонтувати індукційну зарядку, що зараз неможливо без сумнівних сторонніх пристроїв або чохлів. Є також імовірність того, що iPhone 8 і 8 Plus теж отримають скляні «спинки» і можливість "заряджатися без проводів".
Комплектуючі новинок, природно, перевершать можливості сьогоднішніх моделей.
Все вищеперелічене відіб'ється і на ціннику. Преміальна версія iPhone буде стартувати з $1000. Але не тільки смартфон буде займати дві години презентації, хоча і, напевно, найбільше уваги зосередиться саме на ньому. Разом з ним на заході можуть показати нові Apple Watch. Третє покоління «розумних» годинників компанії навряд чи змінить зовнішність, але трохи додасть в можливостях.
Те, що є у конкретних пристроїв, але поки не було у Apple Watch – підтримка LTE. Це дозволить залишити смартфон будинку і піти на пробіжку, при цьому стримити музику з Apple Music, при необхідності скористатися картою і отримувати/здійснювати дзвінки.
До існуючих варіантів додадуться кілька нових кольорів корпусу: сіра кераміка і золоте покриття, яке в програмному коді називається Blush Gold. Логічним виглядає і поява нових колекцій ремінців та браслетів.
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У вересні 2015 року на презентації також були представлені Apple TV четвертого покоління, які з тих пір не оновлювалися. Чуток про апгрейд теж було досить багато.
Так, поточне покоління не підтримує дозвіл більше 1080p, що планують виправити вже в цьому році, дотягнувши можливості стримера до 4К-картинки.
Все частіше з'являються пристрої з підтримкою HDR-відео. Нехай контенту поки що зовсім мало, тим не менш, технологія вже на слуху і, можливо, буде розвиватися. Відповідно до звітів, оновлені Apple TV зможуть впоратися з таким завданням.
Для всього цього знадобиться і більш потужний процесор, ніж A8 (ще з iPhone 6).
На кінець цього місяця у Apple великі плани. Крім запуску перерахованих вище пристроїв, компанія, звичайно ж, випустить мажорні оновлення iOS, macOS, watchOS і tvOS. До всього не варто забувати, що не так і багато залишилося до запуску продажів Pro і iMac HomePod. Можливо на презентації розкажуть щось нове ще й про це. Але поки здається, що крім трьох моделей iPhone, оновлених Apple Watch і Apple TV нічого більше чекати не доведеться.