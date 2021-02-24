Україна знову повертається до адаптивного карантину з поділом на зони, який діяв у 2020 році.

В Україні продовжує діяти пандемія коронавірусу, а уряд намагається протистояти хворобі. Взимку Україна відмовилася від адаптивного карантину з поділом на "кольорові" зони, проте відсьогодні він знову почне діяти. Ці обмеження триватимуть як мінімум до 30 квітня.

Адаптивний карантин в Україні: що це означає

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони різного кольору залежно від епідемічної ситуації. Територія України буде розділена на різні зони - від "зеленої" з найм'якшими обмеженнями до "червоної" зі строгими заборонами.

"Колір" кожного регіону залежить від завантаженості ліжок в лікарнях, кількості тестів на COVID-19, випадків зараження коронавірусу і динаміки зростання захворюваності.

"Зелений рівень" буде встановлено по всій Україні при рівні захворюваності на ГРВІ та грип як мінімум в 13 областях не вище 50% епідпорогу, а також при коефіцієнті виявлених випадків COVID-19 не вище 5%. На цей час в Україні немає "зелених" зон.

"Жовта" зона автоматично вводиться для всієї України. Обмеження в регіонах "жовтої" зони будуть досить м'якими:

діє масочний режим в транспорті і закритих приміщеннях;

масові заходи дозволені за умови наповненості залу не більше, ніж наполовину, і при виділенні 4 квадратних метрів простору для однієї людини;

кінотеатри можуть працювати з наповненістю залу не більше, ніж на половину, і дотриманням шахового порядку місць;

дозволена робота навчальних закладів;

заклади харчування можуть працювати до 24 годин;

громадський транспорт буде перевозити пасажирів у кількості сидячих місць;

дозволена робота спортзалів, басейнів і фітнес-клубів.

В регіонах "помаранчевої" зони діють такі ж заборони, як і в "жовтій". Цей рівень свідчить про небезпечну епідемічну ситуацію в регіоні та наближення до червоної зони. Помаранчевий колір регіон отримає при появі однієї з ознак погіршення ситуації з коронавірусом. Наприклад, при зростанні госпіталізацій на більш ніж 50% за тиждень або завантаженості ліжок з киснем на більш ніж 65%.

"Червоні" зони матимуть найсуворіші обмеження:

заклади харчування працюватимуть тільки на винос і в режимі доставки;

буде заборонена робота розважальних і культурних закладів (у тому числі театрів і кіно) і ТРЦ;

дозволена робота тільки продовольчих ринків, магазинів, аптек і ветеринарних аптек;

фітнес-клуби, спортзали та басейни не працюватимуть;

дитячі садки та початкові класи у школах прийматимуть дітей, решту навчальних закладів переведуть на дистанційне навчання.

Вам також може бути цікаво:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова