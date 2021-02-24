В Україні продовжує діяти пандемія коронавірусу, а уряд намагається протистояти хворобі. Взимку Україна відмовилася від адаптивного карантину з поділом на "кольорові" зони, проте відсьогодні він знову почне діяти. Ці обмеження триватимуть як мінімум до 30 квітня.
Адаптивний карантин в Україні: що це означає
Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони різного кольору залежно від епідемічної ситуації. Територія України буде розділена на різні зони - від "зеленої" з найм'якшими обмеженнями до "червоної" зі строгими заборонами.
"Колір" кожного регіону залежить від завантаженості ліжок в лікарнях, кількості тестів на COVID-19, випадків зараження коронавірусу і динаміки зростання захворюваності.
"Зелений рівень" буде встановлено по всій Україні при рівні захворюваності на ГРВІ та грип як мінімум в 13 областях не вище 50% епідпорогу, а також при коефіцієнті виявлених випадків COVID-19 не вище 5%. На цей час в Україні немає "зелених" зон.
"Жовта" зона автоматично вводиться для всієї України. Обмеження в регіонах "жовтої" зони будуть досить м'якими:
- діє масочний режим в транспорті і закритих приміщеннях;
- масові заходи дозволені за умови наповненості залу не більше, ніж наполовину, і при виділенні 4 квадратних метрів простору для однієї людини;
- кінотеатри можуть працювати з наповненістю залу не більше, ніж на половину, і дотриманням шахового порядку місць;
- дозволена робота навчальних закладів;
- заклади харчування можуть працювати до 24 годин;
- громадський транспорт буде перевозити пасажирів у кількості сидячих місць;
- дозволена робота спортзалів, басейнів і фітнес-клубів.
В регіонах "помаранчевої" зони діють такі ж заборони, як і в "жовтій". Цей рівень свідчить про небезпечну епідемічну ситуацію в регіоні та наближення до червоної зони. Помаранчевий колір регіон отримає при появі однієї з ознак погіршення ситуації з коронавірусом. Наприклад, при зростанні госпіталізацій на більш ніж 50% за тиждень або завантаженості ліжок з киснем на більш ніж 65%.
"Червоні" зони матимуть найсуворіші обмеження:
- заклади харчування працюватимуть тільки на винос і в режимі доставки;
- буде заборонена робота розважальних і культурних закладів (у тому числі театрів і кіно) і ТРЦ;
- дозволена робота тільки продовольчих ринків, магазинів, аптек і ветеринарних аптек;
- фітнес-клуби, спортзали та басейни не працюватимуть;
- дитячі садки та початкові класи у школах прийматимуть дітей, решту навчальних закладів переведуть на дистанційне навчання.
Вам також може бути цікаво:
- У трьох областях України перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ, включаючи коронавірус
- У МОН дали рекомендації школам для роботи під час адаптивного карантину з 24 лютого
- Поставки в Україну вакцин від коронавірусу в рамках covax перенесено
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram