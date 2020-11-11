Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що за суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу.

Міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

"Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає. Вже казав і ще раз повторю: локдаун на вихідні – абсурд", - зазначив Садовий.

Він додав, що за суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу.

"І це не історія про розваги - це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати?" - зазначив Садовий.

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Карантин вихідного дня: що відомо

Сьогодні, 11 листопада, Кабмін ухвалив рішення про запровадження з 14 листопада карантину вихідного дня. В країні у суботу й неділю зачинятимуть готелі й спортзали, а ресторани та кафе працюватимуть "на виніс".

Раніше сьогодні, 11 листопада, Садовий заявив, що у Львові рішення уряду про карантин вихідного дня підтримувати не будуть.

Детальніше про нові обмеженнячитайте тут.

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Автор: Інна Андаліцька