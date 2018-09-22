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Трамп передумав розсекречувати документи щодо справи про російське втручання

00:19, 22 вересня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп передумав розсекречувати деякі матеріали з розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

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Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я зустрівся з представниками Мін'юсту щодо розсекречування різних невідредагованих документів. Вони погодилися їх оприлюднити, але заявили, що це може мати негативний вплив на розслідування (щодо втручання РФ у вибори – ред.). Крім того, головні союзники попросили не публікувати їх", – написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, днями прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп розпорядився розсекретити частину документів ФБР, міністерства юстиції та управління директора національної розвідки, пов'язаних з розслідуванням ймовірного втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році.

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Теги: #Дональд Трамп#втручання РФ