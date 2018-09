Трамп передумав розсекречувати документи щодо справи про російське втручання

Президент США Дональд Трамп передумав розсекречувати деякі матеріали з розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я зустрівся з представниками Мін'юсту щодо розсекречування різних невідредагованих документів. Вони погодилися їх оприлюднити, але заявили, що це може мати негативний вплив на розслідування (щодо втручання РФ у вибори – ред.). Крім того, головні союзники попросили не публікувати їх", – написав Трамп.

I met with the DOJ concerning the declassification of various UNREDACTED documents. They agreed to release them but stated that so doing may have a perceived negative impact on the Russia probe. Also, key Allies' called to ask not to release. Therefore, the Inspector General.....