Джордж Майкл таємно віддавав "мільйони" на благодійність та допоміг сотням тисяч дітей

Британський співак Джордж Майкл, який помер у віці 53 років, за життя витрачав мільйони на благодійність, однак тримав це у таємниці. Про це повідомляє ITV.

Зокрема, за словами телеведучого Річарда Османа, одного разу Джордж Майкл перерахував кошти жінці, яка на передодні в ефірі телешоу заявила, що їй необхідно 15 тисяч фунтів стерлінгів на штучне запліднення.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k. — Richard Osman (@richardosman) 26 декабря 2016 г.

Видання зазначає, що Майкл майже через 10 років після того, як його мати у 1997 році померла від раку, влаштував безкоштовний концерт для медсестер лікарні, де лікувалась жінка.

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His support for the LGBTQ community, the NHS and the miners marked George Michael out as an activist as well as a great artist. pic.twitter.com/tsKNp22Lr7 — Billy Bragg (@billybragg) 26 декабря 2016 г.

Крім того, співак підтримував благодійні дитячі організації, такі як Childline, Terrence Higgins Trust і Macmillan.

Зокрема, президент Childline Естер Ранцен заявила, що Джордж Майкл дав «мільйони» та допоміг сотням тисяч дітей.

Також Майкл фінансово підтримував фонди боротьби зі СНІДом.

Нагадаємо, як повідомив менеджер Джорджа Майкла, причиною смерті британського 53-річного співака став серцевий напад.

Музикант помер в своєму будинку в графстві Оксфордшир в неділю ввечері.

Раніше повідомлялося, що причиною смерті могла стати серцева недостатність. Як відомо, британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя. У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.