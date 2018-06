Джордж Майкл таємно віддавав "мільйони" на благодійність та допоміг сотням тисяч дітей

Британський співак Джордж Майкл, який помер у віці 53 років, за життя витрачав мільйони на благодійність, однак тримав це у таємниці. Про це повідомляє ITV.

Зокрема, за словами телеведучого Річарда Османа, одного разу Джордж Майкл перерахував кошти жінці, яка на передодні в ефірі телешоу заявила, що їй необхідно 15 тисяч фунтів стерлінгів на штучне запліднення.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.

Видання зазначає, що Майкл майже через 10 років після того, як його мати у 1997 році померла від раку, влаштував безкоштовний концерт для медсестер лікарні, де лікувалась жінка.

His support for the LGBTQ community, the NHS and the miners marked George Michael out as an activist as well as a great artist. pic.twitter.com/tsKNp22Lr7