У Малі бойовики напали на популярний у західних туристів курортний комплекс, є загиблі (відео)

У Малі бойовики напали на популярний серед західних туристів фешенебельний курорт, розташований на схід від столиці країни Бамако.

Над туристичном комплексом Le Campement Resort в Дугуракоро місцеві жителі бачили клуби диму, а також чули постріли, передає Reuters.

Представник Міністерства безпеки Малі повідомив, що на туристичний комплекс напали бойовики, і туди попрямували малійські військові і військовослужбовці французького антитерористичного корпусу.

Як відзначає Reuters, в результаті нападу на комплекс в столиці Малі загинули дві людини. Один із загиблих - громадянин Франції і Габону, громадянство другого в даний момент не встановлено.

За даними Associated Press, напад вчинили імовірно джихадисти. У комплексі перебувають члени французької військової місії, а також представники ООН.

@MarkCollyerReal I am at your villa near Bamako in #Mali there is something bad happening outside pray for us its terrible pic.twitter.com/NLntTZKnhT