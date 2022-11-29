Це дозволило б Україні вражати цілі глибоко в російському тилу, які поки що залишаються недосяжними.

Пентагон розглядає можливість передачі Україні нових дальніх високоточних ракет.

Як пише Reuters, корпорація Boeing запропонувала Міністерству оборони США передати Україні боєприпас Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) з дальністю стрільби до 150 км. Це дозволило б Україні вражати цілі глибоко в російському тилу, які поки що поза досяжністю.

ЗСУ вже успішно використовують у війні високоточні керовані ракети Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), здатні вражати цілі на відстані понад 70 км.

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GLSDB, про які пише видання, могли б ефективно замінити GMLRS, оскільки вони дешевші і мають більшу дальність при порівнянній точності.

Що таке GLSDB

GLSDB - спільна розробка Boeing і Saab Group. Вона являє собою високоточну плануючу авіабомбу GBU-39, модифіковану для пуску з землі.

Для цього використовується ракетна частина боєприпасу M26, розробленого для пускових установок M270 MLRS і M142 HIMARS. Українські військові застосовують ці пускові установки, запускаючи ракети GMLRS.

М26 - досить стара ракета. Вона була створена ще в кінці 1970-х років, а виробництво почалося в 1980 році. Ці некеровані ракети використовують касетні боєприпаси.

З 1980 року було побудовано понад 400 тис. ракет M26 різних модифікацій. Однак в рамках кампанії зі скорочення касетних боєприпасів американська армія утилізувала значну частину М26. Точних даних про те, скільки саме ракет М26 залишилося у США і в тих країнах, куди їх постачали, у відкритих джерелах немає.

New York Times писала, що США та інші країни НАТО ледве знаходять резерви для нових поставок зброї Україні. В першу чергу це стосується снарядів для ствольної артилерії, проте, судячи з ініціативи корпорації Boeing, в США шукають альтернативу високоточним ракетам для установок HIMARS і MLRS.

Україна вже кілька місяців запитує у США більш потужні ракети MGM-140 ATACMS для комплексів HIMARS і MLRS. Їх дальність становить 300 км. Однак ці ракети досі не передані українцям.

Вражаюча дальність в 150 км у GLSDB менше, ніж у ракет ATACMS, але набагато перевищує дальність ракет GMLRS, які, судячи з повідомлень з фронту, можуть літати на відстань до 90 км.

Інформація про точну вартість GLSDB у відкритих джерелах відсутня, однак, виходячи з даних, опублікованих на сайті ВПС США, вони будуть коштувати більше $40 тис.

Поєднання вартості, дальності і високої точності GLSDB робить цю пропозицію досить вигідною для поставок в Україну. Однак невідомо, скільки керованих бомб було побудовано і скільки США можуть дозволити собі направити на виробництво таких ракет. Можливо, поставки могли б проводитися не з запасів в американських арсеналах, а з заводів, на яких будуть розміщені замовлення для нового виробництва.

При цьому, за даними Рейтер, поставки GLSDB могли б початися вже навесні 2023 року.

Військова допомога США Україні

США - один з ключових партнерів України, який надає військову допомогу для протидії російській агресії. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, з моменту приходу до влади Джо Байдена США надали військову допомогу вже на $19,7 млрд.

Зокрема, в середині жовтня стало відомо, що США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках ще одного пакет допомоги на $725 млн.

1 листопада стало відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. 7 листопада стало відомо, що в Україну прибули перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

10 листопада Пентагон офіційно оголосив новий оборонний пакет для потреб України на загальну суму $ 400 млн.

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