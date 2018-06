Вчені з'ясували причину великого переселення вікінгів

Періоди різкого потепління і похолодання стали причиною появи і зникнення осілих поселенців-скандинавів на території Західної Гренландії, пишуть американські і британські палеокліматологи у статті, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Ми першими досліджували зміни температури в регіоні, де жили гренландські вікінги. Можна сказати, що зникненню поселенців-вікінгів передував період поступового похолодання", - цитує РІА "Новости" Вільяма Д`Андреа з університету Брауна (США), керівника дослідницької групи .

Для оцінки кліматичних умов за останні шість тисяч років вчені проаналізували відкладення одноклітинних водоростей-гаптофітов. Цей фітопланктон чуйно реагує на зміни температури води, що можна визначити за співвідношенням ненасичених ізомерів алкенона у відкладеннях гаптофітов. Вчені виявили, що зміни температури води в озерах Брай З і Е, які розташовані неподалік від Кангерлуссуак, в цілому відповідають змінам середньорічної температури повітря.

Дослідники реконструювали історію зміни середньої температури води в цих озерах і зіставили її з історією міграції людей (на цій території проживало дві культури ескімосів - Саккак і Дорсет, а також скандинавські поселенці).

Виявилося, що різкі кліматичні зміни збігалися з періодами появи або зникнення нових культур на території Західної Гренландії.

Так, потепління в X столітті припадає на час появи скандинавських поселенців-хліборобів біля берегів Західної Гренландії, чисельність яких поступово зменшувалася з початком різкого похолодання 850 років тому. У свою чергу, різке похолодання 2,8 тисячі років тому збігся з часом заміщення племен культури "Саккак", які спеціалізувалися на полюванні за оленем карібу, ескімосами культури "дорсет", які займалися льодової полюванням і рибальством.

Вчені припускають, що циклічні зміни клімату можуть бути пов`язані з дією північно-атлантичного коливання - кліматичного феномена, який задає стійкі, протилежні по фазі коливання атмосферного тиску з багатомісячної циклічністю на півночі і на півдні північного Атлантичного океану.

Ця гіпотеза, на думку вчених, підтверджується протилежними за характером змінами клімату в Ірландії, Гренландії і температури води в Саргасовому морі.

"Наше дослідження показує, як і наскільки швидко змінювалася температура в цьому регіоні. Особливо цікавим видається те, як швидкі кліматичні зміни могли впливати на життя людей в минулі епохи, враховуючи те, як стрімко все змінюється сьогодні", - відзначає Ен Сон Хон, один з членів дослідницької групи.

