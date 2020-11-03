На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У Києві за добу виявили 789 нових хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, 12 пацієнтів померли.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

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«Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 789 випадків COVID-19. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 799 киян. На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», - зазначив міський голова.

За його інформацією, серед нових хворих: 465 жінок віком від 18 до 85 років, 270 чоловіків віком від 19 до 91 року, а також 24 дівчинки від 3 тижнів до 17 років і 30 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 27 медиків.

З них до лікарень столиці госпіталізували 68 осіб, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 229 людей. Всього коронавірус подолали 13 153 жителі Києва.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 158, в Солом‘янському – 120 та 115 випадків – у Дніпровському районі.

"Дбайте про своє здоров’я та здоров’я тих, хто поруч! Якщо відчуваєте перші симптоми захворювання, звертайтесь до лікаря. Якщо контактували з тими, у кого підтвердився коронавірус, дотримуйтесь самоізоляції. Своїм свідомим ставленням ми можемо упередити стрімке поширення хвороби!" - наголосив Кличко.

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Автор: Інна Андаліцька