За минулу добу COVID-19 у столиці виявили у майже 1,5 тис. людей, зафіксовано 13 летальних випадків.

У Києві на сьогодні зафіксовано понад 70 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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"У Києві за минулу добу виявили ще 1460 хворих на COVID-19. 13 випадків – летальні. Усього від коронавірусу за період пандемії померли 1292 киянина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 70 тис. 478", - поінформував мер.

Серед виявлених минулої доби хворих: 783 жінки віком від 18 до 94 років і 99 дівчаток від 7 місяців до 17 років, а також 515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв і 63 хлопчика від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 62 медики.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 256, Подільському – 230 та в Деснянському районі – 180 випадків", - повідомив Кличко.

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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 88 людей. Усього коронавірус подолали 22 тис. 843 киянина.

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Автор: Інна Андаліцька