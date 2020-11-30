У Києві на сьогодні зафіксовано понад 70 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
Читайте такожCOVID-19: на Київщині може з'явитися ще вісім госпітальних баз
"У Києві за минулу добу виявили ще 1460 хворих на COVID-19. 13 випадків – летальні. Усього від коронавірусу за період пандемії померли 1292 киянина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 70 тис. 478", - поінформував мер.
Серед виявлених минулої доби хворих: 783 жінки віком від 18 до 94 років і 99 дівчаток від 7 місяців до 17 років, а також 515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв і 63 хлопчика від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 62 медики.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 256, Подільському – 230 та в Деснянському районі – 180 випадків", - повідомив Кличко.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 88 людей. Усього коронавірус подолали 22 тис. 843 киянина.
Коронавірус у Києві: що відомо
- Кличко заявив, що в Києві складно провести масове тестування на COVID-19
- У Києві понад 70% смертей через COVID-19 - це люди старше 65 років
- Стало відомо про рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві
- Чи закриють метро Києва на карантин: у Держспоживслужбі прокоментували перспективи локдауну в столиці
- У стаціонарах Києва у важкому стані перебувають більш як 850 хворих на COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram