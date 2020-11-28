Кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 за минулу добу зросла ще на 16294. Це черговий антирекорд з початку пандемії в Україні.
Про це повідомляє МОЗ у Telegram.
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Коронавірус, з-поміж них, виявлено у 689 дітей і 631 медика.
28 листопада від ускладнень вірусу померли 184 людини, госпіталізовано 1639 осіб. Водночас 8897 інфікованим вдалося одужати.
За весь час пандемії в Україні захворіла 709701 людина, одужали 335135 хворих. Летальних випадків – 12093.
Де найбільше підтверджених хворих
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
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