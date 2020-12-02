При лікуванні коронавірусу в Україні часто застосовують антибіотики, що є небезпечним для здоров'я.
Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі каналу "Україна 24".
"Це грубе невігластво. Навіть школяр зі шкільної лави знає, що на вірус антибіотик не працює. Звідки цей масовий психоз взявся? Хто це придумав, цей клич кинув - лікувати вірусне захворювання антибіотиками? Для мене досі загадка. Ми сказали про це ще навесні, кричали в усі рупори, в які можна було", - сказав він.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптом запалення легенів при коронавірусі
- Пропав нюх - вірний симптом коронавірусу
Лікування коронавірусу антибіотиками, пояснює лікар - "це дуже грізна пастка".
"Вся ця профілактика на коронавірус, яка була популяризована в соцмережах, зіграла дуже злу роль. У кращому випадку це просто транзитом проходить людина, і немає ніякого ефекту. А в гіршому випадку, це не просто не допомогло, а погіршило стан. У людей був шанс перехворіти природним шляхом, і імунна система впоралася б – антибіотики зіпсували цей шанс", - пояснив інфекціоніст.
Коронавірус в Україні: інші новини
- За добу в Україні від COVID-19 одужала рекордна кількість людей-Степанов
- В Україні коронавірусом вже перехворіло приблизно 3% населення - МОЗ
- Біль у грудях у жінок: причини і лікування болю, коли варто звертатися до лікаря
- У "ковідній" лікарні в Одесі тіла мертвих по кілька годин лежать з живими - ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram