Лікування антибіотиками може погіршити стан пацієнта, говорить інфекціоніст.

При лікуванні коронавірусу в Україні часто застосовують антибіотики, що є небезпечним для здоров'я.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі каналу "Україна 24".

"Це грубе невігластво. Навіть школяр зі шкільної лави знає, що на вірус антибіотик не працює. Звідки цей масовий психоз взявся? Хто це придумав, цей клич кинув - лікувати вірусне захворювання антибіотиками? Для мене досі загадка. Ми сказали про це ще навесні, кричали в усі рупори, в які можна було", - сказав він.

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Лікування коронавірусу антибіотиками, пояснює лікар - "це дуже грізна пастка".

"Вся ця профілактика на коронавірус, яка була популяризована в соцмережах, зіграла дуже злу роль. У кращому випадку це просто транзитом проходить людина, і немає ніякого ефекту. А в гіршому випадку, це не просто не допомогло, а погіршило стан. У людей був шанс перехворіти природним шляхом, і імунна система впоралася б – антибіотики зіпсували цей шанс", - пояснив інфекціоніст.

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Автор: Юрій Годован